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Osmaniye Köyyeri'de zeytin buluşması üretici ve uzmanları bir araya getirdi

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Osmaniye Köyyeri'de zeytin buluşması üretici ve uzmanları bir araya getirdi
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Osmaniye Köyyeri köyünde düzenlenen Köyyeri Köyü Zeytin Buluşması, üreticileri, akademisyenleri, uzmanları ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte zeytinyağında kalite, sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma ele alındı; katılımcılar zeytinlikte tadım yaptı.

Osmaniye'de düzenlenen "Köyyeri Köyü Zeytin Buluşması", zeytin ve zeytinyağı üreticileri, akademisyenler, uzmanlar ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Çukurova Zeytin ve Zeytinyağı Girişimi tarafından "Köyden Çukurova'ya, zeytinin geleceğini birlikte kuruyoruz" temasıyla organize edilen etkinlik, Köyyeri köyünde yapıldı.

Programda, zeytin ve zeytinyağında üretim, kalite, sürdürülebilirlik, yerel kalkınma, girişimcilik ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Çukurova Zeytin ve Zeytinyağı Girişimi Kurucusu Arzu Usta Şanlı, etkinlikteki konuşmasında, girişimin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Köyyeri köyünden başlayarak Çukurova'daki üreticiler ile farklı paydaşlar arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Şanlı, bu kapsamda ilk buluşmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, "Çukurova, Osmaniye ve Çevre Bölgelerin Zeytinyağlarının Kalite Analizleri" sunumuyla bölgesel zeytinyağlarının kalite özellikleri konusunda değerlendirmelerini paylaştı.

Programda Zeytinyağı Akademisi Kurucu Başkanı Abidin Tatlı "Natürel Zeytinyağında Duyusal Değerlendirme ve Kalite Sınıflandırılması", Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bilgen Gaye Yalpa "Zeytinden Geleceğe: Çukurova'da Sürdürülebilir Gıda, Yerel Kalkınma ve Girişimcilik", uzman mühendis Yasemin Mutlu "Zeytinyağında Kalite, İzlenebilirlik, Etiketleme, Paketleme, Ambalajlama ve Sürdürülebilirlik" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumların ardından köydeki zeytinlikte düzenlenen tadım etkinliğiyle katılımcılar, zeytinyağlarının duyusal özelliklerini değerlendirme ve kaliteli zeytinyağının temel özelliklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğe, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Cavit ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mehmet Poyrazoğlu da katıldı.

Kaynak: AA
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