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Osmaniye Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in ekim enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

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Osmaniye Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in ekim enflasyon rakamlarına tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Osmaniye Kadirli'de vatandaşlar TÜİK'in ekim enflasyon rakamlarına tepki gösterdi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarına inanmadıklarını belirterek tepki gösterdi. Bir çiftçi, “TÜİK uzayda yaşıyor bence” diyerek TÜİK’i Kadirli’ye alışverişe davet etti; emekliler de rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarına tepki gösteren bir vatandaş, "TÜİK uzayda yaşıyor bence, burada yaşamıyor. TÜİK'i Kadirli'ye davet ediyorum. Gelsin, şöyle bir alışveriş yapalım" dedi.

TÜİK'e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,58, yıllık ise yüzde 29,77 arttı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri ise TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmadıklarını dile getirdi.

Emekli bir vatandaş şöyle konuştu:

"TÜİK enflasyon oranını neye göre açıkladı? Emekliye, asgari ücretliye zam gelecek. Ben iki yıl önce zeytinin kilosunu 33 liradan sattım, şu anda zeytinin kilosu 15 lira. En kral işçi 100 kilo zeytin toplayamaz. 100 kilo zeytin 1500 lira ancak yevmiye de 1500 lira, enflasyon bu. 200 lira ile bir tavuk dürümü yiyemiyorsun. Benim aldığım maaş 10 gün yetmiyor."

"TÜİK UZAYDA YAŞIYOR BENCE"

Bir çiftçi ise şöyle söyledi:

"TÜİK'e inanmıyorum çünkü enflasyon düşük değil. Şu an enflasyonu yüzde 50, yüzde 60 hissediyoruz. Her şey pahalı, yakıta yine zam geldi, 50 lira oldu otogaz, mazot 100 lirayı geçti. Ben çiftçiyim, her şeyden zarar ettim. 2-3 yıldır zarar ediyorum. Zeytine işçi götüreceğim, onu kurtarmıyor şu an. TÜİK uzayda yaşıyor bence, burada yaşamıyor. TÜİK'i Kadirli'ye davet ediyorum, gelsin halkın arasına, çarşıya pazara gitsin bakalım. Şöyle bir alışveriş yapalım, o zaman nasıl olacakmış kendisi de görsün."

"PİNPON TOPU İLE ENFLASYON AÇIKLANIR MI?"

Bir emekli vatandaş ise "TÜİK öyle bir enflasyon açıklıyor ki pinpon topuyla enflasyon oranı açıklanır mı? Dünyada nerede bir görülmüş pinpon topuyla enflasyon ölçümü? Böyle bir yönetim daha dünyada hiç var mı? Çarşıya pazara çıksın. Domates yaz günü 50 lira, 60 lira olur mu? Ben 77 yaşındayım çok hükümetler gördüm daha böyle hükümet görmedim. Böyle pahalı bir hükümet görmedim" şeklinde konuştu.

"ENFLASYON YÜZDE 100 OLMUŞ"

Malulen emekli bir vatandaş, "Kahvehaneye geliyoruz, milletin sırtından içiyoruz çayı. Enflasyon yüzde 5, gıda maddelerin hepsi pahalı. Bir çay bile içileceği yok" diye konuştu.

Bir başka emekli de, "Yüzde 100 olmuş enflasyon. Bir hafta önceki domates olmuş 40 liradan 60 liraya, 80 liraya çıkmış. Barbunya çıkmış 60 liradan 120 liraya. Her şey buna benzer artmış. Yalan söylüyor, TÜİK'in işi gücü yalan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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