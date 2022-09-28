Osmaniye gündem haberleri... Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı Güncel Haberler Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Boğaziçi Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. Adreste 23 kök Hint keneviri ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Polis, ev sahibi M.A'yı gözaltına aldı.???? Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Hisarcık Osmaniye Düziçi Güncel Haberler

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