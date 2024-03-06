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Osmaniye'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda silah, uyuşturucu ve para ele geçirildi

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Osmaniye'de gerçekleştirilen Mahzen-3 operasyonunda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para bulundu. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de iki organize suç örgütüne yönelik Mahzen-3 operasyonunda ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen silah, mühimmat, uyuşturucu ve para sergilendi.

Osmaniye'de 4 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da arasında olduğu 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen 6?1 ruhsatsız tabanca, 3?2 tüfek, 1?,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ile parayı sergiledi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye'de eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın elebaşı olduğu iki organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarını işlediklerini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda 6?1 ruhsatsız tabanca, 3?2 tüfek, 1?,5 kilogram uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve paraya da el konulduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Osmaniye Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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