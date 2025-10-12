Osaka EXPO 2025'te Türkiye Pavyonu 1,2 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Japonya'nın Osaka kentindeki Osaka EXPO 2025'te kurulan Türkiye pavyonunu şimdiye kadar 1,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Türkiye, fuarın "Hayatları Bağlamak" ana teması çerçevesinde 900 metrekarelik alanda tanıtım gerçekleştiriyor.

Tokyo Ticaret Başmüşaviri ve Expo Komiseri Yardımcısı Sedat Yıldız, 13 Ekim'de sona erecek fuarda Türkiye pavyonunun ziyaretçi sayısına ve taşıdığı mesaja ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, pavyonun ana temasının "Medeniyetlerin Altın Çağı" olduğunu belirterek, temanın gün kavramından yola çıktığını anlattı.

"Gün ışığı ve karanlığı barındıran zaman birimi. Biz, bu döngüyü, Türk bayrağındaki ay, yıldız ve Japon bayrağındaki güneş resmi üzerinden anlatıyoruz." diyen Yıldız, bu sembollerin iki ülkenin ortak değerlerini temsil ettiğini söyledi.

Yıldız, güneş ve ay sembolünün pavyonun merkezinde yer aldığını, gündüzle geceyi, geçmişle geleceği, gelenekle yeniliği birleştiren denge anlayışının benimsendiğini dile getirdi.

Böylelikle pavyonun Türkiye'yi yalnızca geçmişlerin medeniyeti değil geleceğe yön veren aktör olarak sunduğunu belirten Yıldız, "Pavyonun mimari tasarımında Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerinden ilham alınmıştır. Cepheler, dalga formunda, dikey boru profiller ile tasarlanmıştır, sol cephe Akdeniz'i, sağ cephe Karadeniz'i temsil etmektedir." dedi.

Yıldız, pavyonun girişinde bor kaplı ağaç figürünün, Türkiye'nin sahip olduğu zengin bor rezervini, iç mekanda da Kapadokya'daki peri bacaları ve Göbeklitepe motiflerinden esinlenilmiş öğelerin ülkenin kültürel hafızasını yansıttığını vurguladı.

Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke arasındaki dostluğun temelini oluşturduğuna dikkati çeken Yıldız, "Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölümlerin arasında 'Ertuğrul Fırkateyni' enstalasyonu ön plana çıkıyor." dedi.

Yıldız, Ertuğrul Fırkateyni faciasını öğrenen ziyaretçilerde güçlü duygusal bağların oluştuğunu belirterek, "Amacımız, Türkiye'yi bütünsel bir şekilde dünyaya tanıtmak. Pavyon, Türkiye'yi medeniyetlerin köprüsü, doğu ile batı arasında birleştirici bir aktör ve sürdürülebilirlik, uyum ve barış vizyonunun taşıyıcısı olarak konumlandırmak. Geçmişin bilgeliğini geleceğin teknolojisiyle buluşturarak Türkiye'nin uluslararası imajına hem köklü miras hem de çağdaş vizyon boyutunu kazandırmaktayız." ifadelerini kullandı.

Günlük ortalama 8 bin ziyaretçi ağırlanıyor

Ziyaretçi sayısının oldukça etkileyici olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şimdiye kadar 1,2 milyon ziyaretçiyi geçmiş bulunmaktayız. Günlük ortalama 8 bin ziyaretçi ağırlamaktayız." dedi.

Yıldız, bu rakamların, pavyonun EXPO'nun en yoğun ilgi gören alanlarından biri olduğunu gösterdiğini dile getirerek, özellikle gastronomi deneyimi sunulan alanların ziyaretçi yoğunluğunu artıran unsurların arasında olduğunu söyledi.

Türkiye- Japonya ilişkilerine değinen Yıldız, Osaka EXPO 2025'in Türkiye için yalnızca sergi olmadığını, aynı zamanda geleceğe dair vizyon paylaşımı olduğunu anlattı.

Yıldız, fuar kapsamında Türkiye Yüzyılı hedeflerinin dünyaya tanıtıldığına işaret ederek, bunun ekonomik işbirliklerinin de önünü açtığını sözlerine ekledi.