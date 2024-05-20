Ortahisar Belediyesi Altyapı ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Ortahisar Belediyesinin, mahallelerdeki altyapı ve yol çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde yeni yollar açarken, mevcut yolların betonlanması çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ekiplerin 3 Nolu Erdoğdu, Karakaya, Yeşilbük ve Yeşilova mahallelerinde beton yol çalışması yaptığı aktarılan açıklamada, ayrıca Kunduracılar Caddesi'nde parke onarımı, 2 Nolu Bostancı Mahallesi'nde kaldırım ile Çamoba Mahallesi'nde de yeni yol açma çalışmasının eş zamanlı yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, göreve geldikleri günden bu yana en çok altyapı sorunlarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Kaya, Ortahisar'ın ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizin 87 mahallesindeki ihtiyaçları, eksikleri, talepleri titizlikle inceliyoruz. Muhtarlarımızdan ve diğer kent paydaşlarımızdan gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Bu veriler ışığında, Fen İşleri Müdürlüğümüz kendi programını oluşturdu. Adımlarımızı atarken plan ve programlarımıza sadık kalmaya azami gayret gösteriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımıza hangi taahhütte bulunmuşsak, ne söz vermişsek hepsini yerine getirmek hususunda kararlıyız."

Altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için Trabzon Büyükşehir Belediyesinden malzeme desteği alacaklarına işaret eden Kaya, "Bu çalışmalar neticesinde altyapı sorunlarının en asgari düzeye indirmeyi ve halkımıza her anlamda daha konforlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.