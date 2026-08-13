Haberler

Orta Anadolu'da konut satışları temmuzda 2 bin 594 olarak gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 594 konut satıldı.

Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Niğde'de geçen ay 2 bin 594 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan Orta Anadolu'daki 5 ilde temmuz ayında 2 bin 594 konut satışı yapıldı.

Geçen ay en çok konut satışı 776 ile Aksaray'da, en az 383 konut satışı ile Kırşehir'de gerçekleşti.

Temmuz ayında Nevşehir'de 510, Kırıkkale'de 481, Niğde'de ise 444 konut satıldı.

Kaynak: AA
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Polis paniği can aldı! 'Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü'

Polis paniği can aldı! Arkadaşının sözleri yürek yaktı
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle yakınlaştı! Tom Cruise’u unuttu
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev

Görevden alınan taytlı valinin eşine İstanbul'da kritik görev