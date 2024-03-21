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Orman Haftası Kutlamalarında Öğrenciler Fidan Dikti

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Orman Haftası kutlamaları kapsamında İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öğrenciler fidan dikti.

Kemalpaşa'da 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Aşağı Yenmiş İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, mahalledeki ağaçlandırma sahasına diktikleri fidanların can suyunu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fidan dikimine Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kemalpaşa Jandarma İzmir Yaşam Güncel Haberler

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