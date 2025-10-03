Orhaneli'de Öğrencilere Yönelik Gençlik Kampı Düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik gençlik kampı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen kampta öğretmenler ve öğrenciler doğayla iç içe zaman geçirdi.

Kampta doğa yürüyüşü, okçuluk ve çeşitli sportif faaliyetler yapıldı.