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Ordu Valisi Erol, eski NBA oyuncusu Alex Acker'i makamında kabul etti

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Ordu Valisi Erol, eski NBA oyuncusu Alex Acker'i makamında kabul etti
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Ordu Valisi Muammer Erol, NBA Basketball School Türkiye kapsamında kente gelen eski NBA ve Basketbol Avrupa Ligi oyuncusu Alex Acker'i makamında kabul etti. Acker, Ordu'nun güzel bir şehir olduğunu belirterek kabul için teşekkür etti; Erol memnuniyetini belirtip başarılar diledi.

Ordu Valisi Muammer Erol, eski basketbolcu Alex Acker ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında kente gelen eski NBA ve Basketbol Avrupa Ligi oyuncusu Acker, beraberindeki heyetle Vali Erol'u makamında ziyaret etti.

Ordu'nun çok güzel bir şehir olduğunu belirten Acker, kabulü dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür etti.

Acker'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, Ordu'da yapılacak faaliyetlerde başarılar diledi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, NBA Basketball School Türkiye kurucu ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve kulüp başkanı Haldun Azder de yer aldı.

Kaynak: AA
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