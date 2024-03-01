Üye Girişi
Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hırsızlığa konu eşyalar müştekilere teslim edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş Timleri, Yassıtaş Mahallesi'nde "3 evden hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaylara ilişkin S.A. (36) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlığa konu eşyaları satın alan F.C'ye (38) ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, hırsızlığa konu 4 televizyon ve kredi kartı ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Fatsa Ordu Güvenlik Hırsızlık Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? DEVA Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Denizli adayı Mehmet Mirza kimdir? DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çorum adayı Yunus Emre Özdemir kimdir? DEVA Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çankırı adayı Kasım Gümüş kimdir? DEVA Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çanakkale adayı Davut Gazi Benli kimdir? DEVA Partisi Burdur belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Burdur adayı Recep Oğuz kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Antalya adayı kim? 2024 İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal kimdir? TİP Tunceli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Zonguldak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yozgat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yalova adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yalova Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Van adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Van Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Uşak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Uşak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Bartın adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Bartın Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title