Ordu'nun Fatsa ilçesinde hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş Timleri, Yassıtaş Mahallesi'nde "3 evden hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaylara ilişkin S.A. (36) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlığa konu eşyaları satın alan F.C'ye (38) ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, hırsızlığa konu 4 televizyon ve kredi kartı ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.