Ordu Kivisinde Hasat Zamanı: Rekolte ve Gelir Artışı Bekleniyor

ORDU'da, farklı aroması ve uzun süreli depo ömrüyle rağbet gören, coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinin hasadı başladı. Yaklaşık 6 bin ton rekolte beklenen kivi hasadından ortalama 250 milyon TL gelir elde edilecek. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Bu sene fiyatta yüzde 100 artış var, bu da üreticiler ve bizler adına sevindirici bir gelişme" dedi.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da, coğrafi işaret tescilli kivinin hasadı Altınordu İlçesi'nde başladı. Kasım ayının ikinci haftasında bahçeye giren üreticiler, imece usulüyle kivilerin hasadını gerçekleştirdi. Tüccarlarca daha dalındayken satın alınan kiviler, toplandıktan sonra kentteki soğuk hava depolarına götürülerek buralarda muhafaza ediliyor. Farklı aroması ve uzun süreli depo ömrü olan, bu sene yaklaşık 6 bin ton rekolte elde edilmesi beklenen Ordu kivisinden üreticiler, 250 milyon Lira'nın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor. Hasadın üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Ordu 2024 yılı kivi sezonu tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki, kivi üretimine 25-30 yıl önce başladık. İlk aşamalarda üreticiler bazen sıkıntı çekti, sonrasında bir birlik kurduk ve bu birliğimizi daha da güçlendirdik. Şu anda her şey rayına oturmuş durumda; ürünümüz kaliteli, herhangi bir sorun yok. Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret belgesi alan Ordu kivisi oldu, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Fiyat konusuna gelecek olursak, geçen sene fiyatımız 20 liraydı, bu sene kilo fiyatı 40 lira. Yüzde 100 artış var, bu da üreticiler ve bizler adına sevindirici bir gelişme. Rekolte tahmini olarak6- 7 bin ton civarında bekleniyor. Ordu ekonomisine 250-300 milyon TL sıcak para girdisi bekleniyor. Kivi işçilik gerektirmeyen bir üründür; 10 ton kiviyi 10 kişi bir günde toplayabilir. Ancak ileriye dönük olarak küresel ısınma ile birlikte su sıkıntısı yaşayacağımızı düşünüyorum, çünkü kivi için su vazgeçilmez bir unsurdur" dedi.

'ORDU KİVİSİ UZUN ÖMÜRLÜ VE İYİ AROMALI'

Tescilli Ordu kivisinin raf ömrü ve kalitesinin önemine değinen Uzunlar, kivi toplarken dikkat edilmesi gereken unsurlara değinerek, "Ordu kivisinin farkı, uzun raf ömrü ve iyi aromasıdır. Örneğin, kiviyi serenderde veya balkonda Nisan Ayı'na kadar bekletebilirsiniz. Raf ömrü ve aroması bu bakımdan çok iyidir. Ancak bazı üreticiler kiviyi armut ya da elma gibi topluyorlar; oysa kiviyi yumurta toplar gibi özenle toplamak gerekiyor. Kasada bir kivi ezildiği zaman diğer kiviler de olgunlaşıyor, bu nedenle alıcının sıkıntı yaşamaması için kiviyi hassas şekilde toplamamız önemli" diye konuştu.

'KÜRESEL ISINMA KOKARCA SORUNU CİDDİYE ALINMALI'

Küresel ısınma ve bölgedeki kahverengi kokarca tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden Uzunlar, "Fındık sezonu olan ağustos ayında işçiler köylere geldiğinde, içme suyu sıkıntısı bile çekiyoruz. Küresel ısınma devam ederse kivi üretiminin geleceği pek iç açıcı değil. Ayrıca kahverengi kokarca sorunu da var. Geçen sene bu sorun ciddiye alınmadı, ancak bu sene sağ olsunlar ciddiye alındı. Kahverengi kokarca tehlikesini önlemeye çalışıyoruz. Irmak kenarı ve suyu bol olan yerlerde kivi yetiştirilebilir, ancak diğer bölgeler için durum pek iyi görünmüyor" şeklinde konuştu. Kivi hasadına katılan işçilerden 74 yaşındaki Fatma Kelsoy ise, "Hasat çok güzel gidiyor. Ben bu seneye kadar hep topluyordum ama bu sene ürün daha bir orijinal, daha doğal ve temiz. Ordu kivisi gerçekten çok güzel ve lezzetli. Yiyenler dua etsin çok da faydalı. Hiçbir zorluğu yok. Bence Hayat ortamındaki bütün işlerden daha kolay" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Emrullah CESUR ORDU,