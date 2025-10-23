Haberler

Ordu'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu merkezli düzenlenen operasyon sonucunda nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda önemli miktarda sahte belgeler ve silahlar ele geçirildi.

ORDU merkezli 2 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 20 Ekim'de Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 37 milyon 686 bin TL değerinde 72 imzalı senet, 53 boş senet, 30 çek, 4 senet karnesi, 5 alacak sözleşmesi, 60 kişiyi içeren 3 alacak listesi, 2 hesap cüzdanı, başkasına ait 3 tapu, 8 cep telefonu, 10 sim kart, 1 flash bellek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 121 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü, 1 sustalı bıçak, 1 muşta ve 1 dedektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi. 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

