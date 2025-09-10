Ordu'da KYK yurtları üniversitelilere hazırlanıyor

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor.

Kentte 15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklama hizmetinin de verildiği yurtlar, yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazır hale getiriliyor.

Ordu'daki 6 bin 100 kişi kapasiteli yurtlar ekiplerce temizleniyor. Çevre düzenlemesi yapılan yurtlarda, yemekhane, çamaşırhane ve spor salonlarındaki eksiklikler de giderilerek konaklamaya hazır hale getirildi.

"Öğrencilerimiz geldiklerinde kendilerini evlerinde hissedecek"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine, öğrencilerin ait oldukları ikinci evlerine dönmeyi büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Ordu genelinde 7 devlet yurdunda öğrencileri misafir edeceklerini aktaran Yüksel, "Tüm yurtlarımızda hazırlıklarımız sona ermek üzere. Bu hazırlıklarımızı büyük bir çoğunlukla tamamladık. Öğrencilerimiz geldiklerinde kendilerini evlerinde hissedecek şekilde burada hazır bulunacaklar." dedi.

Yüksel, yurtların öğrencilerin sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, "Yurtlarımız öğrencilerimizin barınmanın yanında hem sportif, hem kültürel ve sosyal faaliyetlerini hem de kendilerinin kişisel gelişimlerini sağlayacak biçimde her yönüyle hizmet veriyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğinin altını çizen Yüksel, "Bizler de aynı hassasiyeti göstererek tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı yerine getiriyoruz. Her şekilde yeni eğitim öğretim yılına hazırız." şeklinde konuştu.

Lebibe Ergin Karlıbel Yurt Müdür Vekili Süreyya Vayni ise "Binaların bakım, onarım ve tadilat işlerini tamamen bitirdik. Yurtların temizlik işlerini hallettik. Çocuklarımızı sevgiyle kucaklamak için bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Yüksek Lisans Öğrencisi Melike Yılmaz da 6 yıldır KYK yurdunda kaldığını belirterek, "Barınma imkanlarından memnunum. Bizlere çok iyi olanaklar sunuyorlar. Kaldığım yurtta çeşitli spor branşlarıyla ilgili eğitim veriliyor. Aynı zamanda atölye ortamlarında da aktiviteler yapabiliyoruz." dedi.