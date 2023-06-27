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Ordu'da Garnizon Şehitliği ziyareti yapıldı

Ordu'da Garnizon Şehitliği ziyareti yapıldı

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Ordu Valiliği tarafından Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Programa Ordu Valisi Tuncal Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer protokol mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ORDU'da, Kurban Bayramı arifesinde Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar edildi.

? Ordu Valiliği'nce Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Programa Ordu Valisi Tuncal Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, diğer protokol mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dua edilen program, şehitlerin kabirlerine protokol mensupları tarafından karanfil bırakılmasıyla devam etti. Vali Sonel, programa katılan şehit ailelerinin bayramını kutladı. Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Mehmet Hilmi Güler Kurban Bayramı Ordu Valiliği Güncel Haberler

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