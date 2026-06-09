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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi haziran toplantısında Başkan Güler, 4,6 milyon fide üretimiyle ekonomiye 75 milyon lira katkı sağlandığını, deniz turizmi çalışmalarını ve bir yılda 1500 heyelan yaşandığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında meclis salonunda düzenlendi.

Güler, Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nin hizmete açıldığını, uygulamanın çok verimli olduğunu belirtti.

Deniz turizmine ağırlık verdiklerini, belediye bünyesine gemi ve tekneler kazandırdıklarını aktaran Güler, Ordu'nun güzelliklerinin denizden izlenebildiğini kaydetti.

Güler, yazlık ve kışlık sebze üretimi ve çiçek seralarıyla Ordu ekonomisine katkı sağladıklarına işaret ederek, "Şu ana kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 4 milyon 600 binin üzerinde yazlık ve kışlık sebze fidesi üretildi. Yaz sezonu için de 300 bin yazlık fide üretilerek vatandaşlara dağıtıldı. Sadece son dağıtılan fidelerin Ordu'ya ekonomik katkısı 75 milyon lira." ifadesini kullandı.

Ordu'da etkili yağışların heyelanlara sebep olduğunu da anımsatan Güler, "Bir yılda 1500 heyelan olurken, geçtiğimiz günlerde 236 heyelan meydana geldi. Bu denli zor coğrafyada yaşıyoruz. Bu heyelanların sonucunda da çalışmalarımızı doğayı bozmadan yapmaya özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, Ordu'nun uluslararası sporlarda da ön plana çıkmaya başladığına dikkati çekerek, bu kapsamda kentte yapılacak organizasyonları aktardı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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