Okullarda Ücretsiz Yemek Verilmesi İstendi

Okullarda ücretsiz yemek verilmesini isteyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Akkan, "Bu program, dünyada 100'ün üzerinde ülkede uygulanıyor. Biz 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir araştırma yapmış ve dünyadaki modelleri incelemiştik. O zamandan bu yana konu daha büyük bir aciliyet kazandı. Türkiye açısından acilen kaynak ayrılması gereken bir konu… Niyet olduktan sonra modeller geliştirilebilir. Önemli olan, yaşadığımız çoklu krizler ortamında ve çocuk yoksulluğunun derinleştiği bir çağda, bunun çerçevesini çizmek ve bunu en temel çocuk hakkı olarak belirlemek gerekiyor. Bu bir lütuf değil, bir hak" dedi.

Gazeteci Semra Topçu'nun YouTube kanalında yayınlanan "Yaşasın Çocuklar" programında, "Okullarda ücretsiz yemek" başlığı işlendi. Son yayınlanan programın konukları, gazeteci-çocuk hakları uzmanı Dr. Menekşe Tokyay ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Akkan'dı.

DR. TOKYAY: "ÇOCUĞUN DAMGALANMAYACAĞI, UTANÇ DUYMAYACAĞI BİR SİSTEM GETİRİLMESİ ÖNEMLİ"

Dr. Tokyay şöyle konuştu:

"Okul Yemekleri Koalisyonu diye 96 üyeli bir uluslararası koalisyon var. Uzun zaman boyunca, Türkiye'nin bu koalisyona üye olması çağrısında bulundum. Birçok ülke bu koalisyon içinde kendi deneyimlerini paylaşıp projeler üretiyorlar. Hindistan, yıllık 2,8 milyar dolarlık bütçeyle her yıl 125 milyon çocuğa, her gün ücretsiz yemek imkanı tanıyor. Benzer şekilde Brezilya, Şili de bu açıdan örnek niteliğinde ülkeler. Avrupa Birliği'nde de 5 ülke, ekonomik durum gözetmeksizin tüm çocuklara lise eğitimine kadar ücretsiz yemek sağlanıyor. Ancak bu süreçte çocuğun damgalanmayacağı, ücretsiz yemek uygulamasından faydalanmaktan utanç duymayacağı bir sistem getirilmesi önemli.

TOPÇU: "DÜNYADA 139 ÜLKEDE OKULLARDA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ YEMEK VERİLİRKEN TÜRKİYE'DE KONU GÜNDEMDEN DÜŞTÜ"

Gazeteci Topçu da şunları söyledi:

"Bu uygulamanın bütünlüklü olması, siyaset-üstü değerlendirilmesi, anayasal bir hak olarak tanınması ve merkezi yönetimin desteğiyle sürdürülmesi, eğitim ve sosyal politikaların eş güdümlü yürütülmesi, gıda güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Dünyada 139 ülkede okullarda çocuklara ücretsiz yemek verilirken Türkiye'de konu gündemden düştü. Genel seçim öncesi başlatılan ve 19 milyon öğrenciden 1,8 milyonunu kapsayan uygulama birkaç ay sürdükten sonra deprem illeri hariç iptal edilmişti. Faturalarda TRT'ye ayrılan katkı payı gibi zorunlu ödemeler, çocuklara ücretsiz okul yemeği sağlanmasında sürdürülebilir bir kaynak oluşturabilir."

DOÇ. DR. AKKAN: "BU BİR LÜTUF DEĞİL, BİR HAK"

Doç. Dr. Akkan, okullarda bir öğün ücretsiz yemek konusuna ilişkin şunları söyledi:

"Bu program, dünyada 100'ün üzerinde ülkede uygulanıyor. Biz 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir araştırma yapmış ve dünyadaki modelleri incelemiştik. O zamandan bu yana konu daha büyük bir aciliyet kazandı. Türkiye açısından acilen kaynak ayrılması gereken bir konu. Ayrıca sürekli gündemimizde. Akademisyenler, Bakanlık, sivil toplum sürekli gündeme getiriyor. Yıllar içerisinde bu konu etrafında bir tartışma oluşması da avantaj doğuruyor. Kamuoyu talebi ve desteği de arttı. Niyet olduktan sonra modeller geliştirilebilir. Önemli olan, yaşadığımız çoklu krizler ortamında ve çocuk yoksulluğunun derinleştiği bir çağda, bunun çerçevesini çizmek ve bunu en temel çocuk hakkı olarak belirlemek gerekiyor. Bu bir lütuf değil, bir hak."