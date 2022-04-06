AFYONKARAHİSAR - Similasyon araçta öğrenciler emniyet kemerinin önemini öğrendi
AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'nın Akharım beldesindeki ortaokul öğrencilerine simülasyonda emniyet kemeri ve aşırı hız anlatıldı.
Sandıklı'nın Akharım beldesindeki ortaokul öğrencilerine simülasyonda emniyet kemeri ve aşırı hız anlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca, Atatürk Ortaokulu bahçesine kurulan araçta öğrencilere, emniyet kemerinin önemi ve hızlı araç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Öğrenciler, aşırı hızın yol açacağı sonuçları ve emniyet kemeri kullanımının önemini uygulamalı olarak yakından gördü.