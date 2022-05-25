Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi albikere.com 1 yaşında - Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyon Eğitim Vakfınca (AEV) kurulan albikere.com e-ticaret sitesi sayesinde, kentin girişimci kadınlarının hem daha çok üreteceğini hem de emeğini maddiyata dönüştürebileceğini belirtti.

Vali Yiğitbaşı, termal bir otelde albikere.com sitesinin 1. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda, 25 Mayıs 2021'de kurulan albikere.com isimli e-ticaret sitesinin kısa sürede büyüyerek Türkiye'nin markası haline geldiğini söyledi.

albikere.com'u diğer alışveriş sitelerinden ayıran özelliğinin üniversite öğrencilerine burs sağlaması olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Yapılan her alışveriş ile hem kadın kooperatiflerimiz güçleniyor hem de elde edilen gelir ile öğrencilerimize burs desteği sağlanıyor. 'Online imece' de diyebiliriz aslında albikere.com için. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler başta olmak üzere yöresel ürünler, coğrafi işaretli ürünler ve diğer birçok ürünü bu sitede bulmak mümkün."

-"Kadın kooperatiflerimiz için de önemli bir pazar imkanı sunuyor"

Türkiye'de kadın girişimci oranının 2002'de yüzde 4'lerde iken bugün yüzde 15'lere çıktığını aktaran Yiğitbaşı, "albikere.com şehrimizin gelişme hikayesine online katkıda bulunan bir internet sitesi. albikere.com sayesinde Afyonkarahisar'ımızın girişimci kadınları hem daha çok üretecek hem de emeğini maddiyata dönüştürebilecek. ATSO'muzun bir odasından dünyaya açılan kapı olan ve şehrimizin gelişimine online katkı sunan albikere.com, Afyonkarahisar'ı dünyayla buluştururken kadın kooperatiflerimiz için de önemli bir pazar imkanı sunuyor."

Fikrin öncüsü olan ve sinerjinin ortaya çıkmasında önemli katkıları olan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i tebrik eden Yiğitbaşı, "E-ticarette birlik içereside çeşitlilik ortaya koyarak, şehrimiz için güzel bir başarı hikayesi yazdık. Kadınlarımızın ve öğrencilerimizin hayatına dokunan, kentimizde bir gönüllülük ve iyilik hareketi olarak albikere.com'un uzun yıllar e-ticaret alanında şehrimize fayda sağlamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile AEV Başkanı Murat Diker de birer konuşma yaptı.

albikere.com'un 1'inci yıl dönümü etkinliğine, Yiğitbaşı, Zeybek, Serteser ve Diker'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.