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ODTÜ'de Kadınların İlham Verici Hikayelerini Anlatan Sergi Açıldı

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ODTÜ'de görev yapan kadın akademisyen ile idari çalışanların 'ilham verici' hikayelerini portre fotoğraflarıyla anlatan 'Cumhuriyetin 101. yılında 101 kadın fotoğrafı' temalı sergi açıldı. Sergide, kadınların fotoğrafları bir araya getirilerek 'Cumhuriyet kadınları' temasıyla Atatürk portresi oluşturuldu.

ODTÜ'de görev yapan kadın akademisyen ile idari çalışanların "ilham verici" hikayelerini portre fotoğraflarıyla anlatan "Cumhuriyetin 101. yılında 101 kadın fotoğrafı" temalı sergi açıldı.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda Kadınlar Günü dolayısıyla açılan "Yeni Yüzyılın Yüzleri" sergisinde, kadınların fotoğrafları bir araya getirilerek "Cumhuriyet kadınları" temasıyla Atatürk portresi oluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "dünyada her şey kadının eseridir" sözünden yola çıkarak hazırlandığını anlattı.

Sergide, kadın akademisyen ve idari personelin fotoğrafları kullanılarak Büyük Önder Atatürk'ün portresinin hazırlandığını belirten Kök, "Üniversitemiz başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlarıyla Büyük Önder'imizin izinde ülkemizi daha iyi yarınlara getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Tüm üniversitelerde kadınların her alanda olduğu gibi bilime kattıkları değeri çok anlamlı bulduğunu vurgulayan Kök, "Kadın akademisyenlerimizin başarılarıyla hem üniversitelerimizin hem de ülkemizin çok daha güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

"Kadınları bilimde güçlendirmeye katkı sunmak çok gurur verici"

Sergide, küresel ısınmanın tatlı su kaynaklarına etkisi üzerine uluslararası çalışmalarından birini yürütürken çekilen fotoğrafı yer alan ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, serginin bilim yapan kadınların başarılarını gösterdiğini ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz de "Kadınlarımız çok güçlü, çok kararlı ve engel tanımıyorlar." dedi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Aydın Son, bilimde kadınların çok önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Sergilenen eserlere imza atan fotoğraf sanatçısı Orkun Şahin, Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlıklarını yürüttükleri sergide yer alan kadınların portrelerini, çalışma mekanlarında çektiğini anlattı.

Sadece bilimsel üretimleri sırasında değil kadınların "ilham verici" çalışmalarını sosyal çevre ile karelere yansıtmaya çalıştığını aktaran Şahin, "Sergilediğimiz bütün fotoğrafları birleştirerek Atatürk'ün bir portresini oluşturduk ve onun kadınlar hakkındaki 'Dünyadaki bütün her şey kadının eseridir.' sözünü yazdık." bilgilerini verdi.

Sergi, 21 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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