Haberler

Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Heyecanı

Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 117 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'da 66 yıllık hayal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçeğe dönüştü

Bir ilçemiz bayram yeri! 66 yıllık hayal gerçeğe dönüştü
Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi

Çok tanıdık! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son veren biri var
Husilerden Suudi Arabistan destekli güçlerin toplantısına balistik füze saldırısı

Suudi destekli güçlerin toplantısına füze yağdırdılar
Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: 'Darısı başına” yorumları yağdı

Genç oyuncu nişanlandı, yüzükleri takan daha çok ilgi çekti

Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama

Zabıtalara beklenmedik sürpriz! Dilenci sandıkları bakın kim çıktı