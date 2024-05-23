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Ödemiş'te otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 çocuk ağır yaralandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 2 çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, N.C. (31) idaresindeki 35 BPZ 449 plakalı otomobil, Yanıkkır mevkisinde 14 yaşındaki İsmail O'nun kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan 9 yaşındaki Bilal O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Ödemiş İzmir Çocuk Güvenlik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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