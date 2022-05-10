Ödemiş'te öğrenciler çevre dostu dev tesisi ziyaret ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İkinci etapta öğrenciler, Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ni ziyaret ederek, atıkların ve çöplerin elektrik enerjisi ve endüstriyel ürüne dönüşümünü bizzat yerinde inceliyor.

Avrupa'nın alanında en büyük entegre katı atık yönetim tesisi olma özelliğini taşıyan Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne yönelik bilgilendirme ve tanıtım gezilerine Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile devam edildi. Ödemiş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. yetkilileri, çevre dostu tesisin çalışma şekli hakkında bilgiler verdi ve atıkların çöp değil yeni bir ekonomik kaynak olarak değerlendirilmesine dikkat çekti. Öğrencilerin sorularını yanıtlandırdı. Öğrencilere Ödemiş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları da eşlik etti.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında hizmete sunulan günlük 1600 ton katı atık işleme kapasitesi ile 116 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda saatte 20 MW elektrik ile günde 100 ton gübre üretilmesine imkan sunan, ambalaj atıklarını geri dönüşüm sanayiine hammadde olarak kazandıran tesise yönelik bilgilendirme ve tanıtım gezileri ilçedeki tüm okullar, STK gönüllüleri ve kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde devam edecek.

Başkan Eriş: "Eğitimler anaokullarından başladı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dev yatırımıyla tüm çöp ve atıkların ekonomiye kazandırıldığı tesisin Ödemiş'in yarınları adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve BİOSUN firması tarafından anaokulu öğrencilerimizden başlayacak şekilde çevre bilincinin oluşması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların sadece bir çöp değil yeni bir ekonomik kaynak olarak görülmesi gerektiği yönünde bir farkındalık oluşmasını hedefledik.

Okullarımızda yapılan eğitim çalışmalarında yeni bir etaba geçildi. Okullarımızda yapılan teorik eğitimlerin ardından şimdi de öğrencilerimiz Avrupa'nın en büyüğü olan bu çevre dostu tesisi bizzat ziyaret ederek doğamız ve havzamız için önemini daha da iyi görüyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile eğitim gezilerimiz devam edecektir.

Ambalaj atıkları için kentimizde dağıtımı yapılan mavi renkteki konteynırların amacına uygun şekilde kullanılması ile aslında bu dönüşüm bizzat evlerimizde başlamış oluyor. Bu alandaki duyarlılığın daha da artmasını diliyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımıza yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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