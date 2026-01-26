Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: "4 Kişilik Bir Ailenin Yoksulluk Sınırı Ocak Ayında 98 Bin 974 Liraya Çıktı"

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi Kamu-Ar'ın "Açlık ve Yoksulluk Araştırması Ocak 2026" sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ocak ayında 98 bin 974 liraya çıktı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Hükümetin ocak ayı enflasyonunu, şubat ayı enflasyonunu dikkate alarak özellikle dar gelirli gruba yapmış olduğu zam miktarlarını tekrar gözden geçirip halkın enflasyon karşısında açlık sorunuyla karşı karşıya kalmaması adına bir an önce iyileştirmeler yapılmalıdır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi Kamu-Ar'ın "Açlık ve Yoksulluk Araştırması Ocak 2026" sonuçlarına göre, açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre bin 431 lira artarak 32 bin 86 liraya yükseldi. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 631 liralık artışla 66 bin 889 lira oldu. Açlık ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı aylık bazda 4 bin 61 lira arttı.

Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 8 bin 426 lira, gıda dışı harcamalar 18 bin 621 lira, yoksulluk sınırı ise 27 bin 46 lira yükseldi.

Sebze harcamaları aylık 756 liralık artışla 4 bin 304 liraya çıktı

Gıda harcamaları kalemlerinde ocakta kuru bakliyat için yapılması gereken harcama aylık 86 lira artarak 669 liraya çıktı. Süt, yoğurt ve peynir harcamaları aylık bazda 31 lira azalarak 6 bin 211 liraya gerilerken, yıllık artış bin 151 lira olarak hesaplandı. Meyve harcamaları aylık 62 lira azalmasına rağmen yıllık bazda 812 lira artarak 2 bin 900 liraya yükseldi. Sebze harcamaları ise aylık 756 liralık artışla 4 bin 304 liraya çıktı.

Ekmek, un ve makarna harcamaları ocakta 2 bin 486 lirada sabit kalırken, pirinç ve bulgur harcamaları 373 lira artışla 1.585 liraya yükseldi. Yağ harcamaları ise 2 liralık artışla 788 lira oldu.

Yetişkin erkek için günlük 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, ocak ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 9 bin 368 lira, yetişkin kadın için 7 bin 354 lira, çocuk için 5 bin 340 lira ve genç için 10 bin 24 lira olarak belirlendi.

Barınma ahrcaması 20 bin 510 lira oldu

Gıda dışı harcamalar kapsamında dört kişilik bir ailenin ortalama aylık giyim ve ayakkabı harcaması 2 bin 483 lira, barınma (kira dahil) harcaması 20 bin 510 lira, ev eşyası harcaması 7 bin 453 lira oldu. Sağlık harcamaları 2 bin 544 liraya, ulaştırma harcamaları 18 bin 274 liraya yükselirken, haberleşme harcamaları bin 733 lira, eğitim harcamaları ise bin 976 lira olarak hesaplandı.

"Tam 68 aydır Türkiye'de gıda fiyatları artışı devam ediyor"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı ar-ge birimi Kamu Ar'ın yapmış olduğu enflasyon araştırma süreçleri devam etmektedir. 2026 yılının ocak ayında da gıda fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor. Yani tam 68 aydır Türkiye'de gıda fiyatları artışı devam ediyor. Üstelik dün Merkez Bankası'nın neden 150 puan değil de 100 puan faiz indirdiği de bugün Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırması sonrasında belli oldu. Ocak ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7.2 arttı. Bu nedenle de hükümetin 'ocak, şubat ve mart aylarına yönelik olarak yapmış olduğu farklı dalgalanmalar olabilir'in gerçeğini ilk kez Birleşik Kamu İş Konfederasyonu açıklamış oldu. Son 12 aya baktığımızda artış gıda yüzde 48.9. Son 12 aylık süreçten bahsediyoruz.

"'Eenflasyonu düşürdük' açıklamalarının sahadaki hiçbir karşılığı yok"

Emeklinin, asgari ücretlinin ve diğer düşük ücretlilerin almış oldukları yıl sonu ücret artışına bakıldığında, bu gıda fiyatlarıyla neredeyse almış oldukları tazminatın ya da zammın yarısı sadece gıda fiyatlarındaki yükselişte ellerinden geri alınmıştır. Meyve, sebze, bakliyat ürünleri, et, süt ürünlerindeki artış, sadece bu ay içerisinde 7'den başlayıp 15-16 yüzdeliğe kadar devam etmektedir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir kez daha hükümeti uyarma görevini yapmak yapmak istiyoruz çünkü yapılan zammın, 'enflasyonu düşürdük' açıklamalarının sahadaki hiçbir karşılığı yok.

"Bir an önce iyileştirmeler yapılmalıdır"

Türkiye'nin her yerinden almış olduğumuz gıda artış oranları neredeyse birbirine çok yakın. Yani ister İstanbul'da oturun, ister Ankara Ankara'da, ister Samsun'da, ister Edirne'de, ister Diyarbakır'da. Zamlar oransal olarak çok fazla bir değişiklik göstermiyor. Bu nedenle hükümetin ocak ayı enflasyonu, şubat ayı enflasyonu dikkate alarak özellikle dar gelirli gruba yapmış olduğu zam miktarlarını tekrar gözden geçirip halkın enflasyon karşısında açlık sorunuyla karşı karşıya kalmaması adına bir an önce iyileştirmeler yapılmalıdır."