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Obruk Barajı'nın göleti sis kaplandı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı'nın yaklaşık 50 kilometrekarelik göletinin yüzeyi sisle kaplandı. Sis, Türkiye'nin önemli su kaynaklarından Obruk Barajı'nda etkili oldu. Baraj gölünde oluşan sis Gölbaşı Mahallesi'nden görüntülendi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı'nın yaklaşık 50 kilometrekarelik göletinin yüzeyi sisle kaplandı.

Sis, Kızılırmak Nehri üzerine kurulu, Türkiye'nin önemli su kaynaklarından Obruk Barajı'nda etkili oldu.

Baraj gölünde oluşan sis Gölbaşı Mahallesi'nden görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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