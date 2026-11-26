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ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın ortaklarından Güneydoğu Asya'daki Malezya, Singapur, Tayland ve Endonezya'ya sunucu sevkiyatını durdurmalarını istediği öne sürüldü.

Financial Times gazetesinin konuya vakıf üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın çiplerini sunucu haline getiren Dell ve Supermicro gibi ortakları, Nvidia tarafından söz konusu dört ülkedeki alıcılara siparişlerinin sevk edilmesine izin verilmediğini iddia etti.

Kaynaklar, sevkiyat durdurulmasının geçici olup olmadığının belirsiz olduğuna işaret ederek Nvidia ve ortaklarının Washington'ın yeni ihracat kontrollerine uyum sağlamaya çalıştığını öne sürdü.

Yaşanan krizin ardından Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yeniden göreve dönmesinin yeni kuralların daha esnek uygulanmasının önünü açacağını umanlar olduğunu kaydeden kaynaklar, ancak Nvidia'nın kuralları uygulamaktan geri adım atmasının beklenmediğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, veri sağlayıcılarına lisans alabilmeleri için 90 gün süre tanırken bölgedeki bir veri sağlayıcısı şirketinin yöneticisi ise "Yeni bir kural var ama uygulamaya ilişkin rehber yok. 90 günlük süre işlerken bu lisansa nasıl başvurulacağını kimse bilmiyor. Bu durum bölgede tam bir kaosa yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kaynaklar, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'e işlem gücü kiralamayı planlayan Singapur merkezli veri sağlama şirketi Aolani'nin de kısıtlamalardan etkilendiğini belirtti.

Kaynaklar ayrıca, Malezya, Singapur, Tayland ve Endonezya'ya sevkiyat engeli nedeniyle projeye destek veren bazı bankaların da yaklaşık 500 milyon dolarlık krediyi durdurduğu ve ByteDance'in ise anlaşmadan vazgeçebileceğini ifade etti.

Huang 12 Kasım'da görevinden ayrılmıştı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO olarak yeniden göreve getirilmişti.

Kaynak: AA