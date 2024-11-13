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Nusret Gökçe'nin Hesabından Sahte Vekaletname ile 200 Bin TL Çekildi

Nusret Gökçe'nin Hesabından Sahte Vekaletname ile 200 Bin TL Çekildi
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Şanlıurfa'da Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çeken dolandırıcı İ.A.B. tutuklandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüphelinin dolandırıcılık girişimi belgelendi.

ŞANLIURFA'da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.'nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis bankadan ayrılan İ.A.B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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