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NUSRET-2024 Tatbikatı İki Farklı Denizde Başladı

NUSRET-2024 Tatbikatı İki Farklı Denizde Başladı
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Türk Deniz Kuvvetleri, NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nı bu yıl İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'nde, toplam 22 gemi ve 15 ülkeden 32 gözlemciyle gerçekleştiriyor. Tatbikatın amacı, Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamak.

BU YIL İLK KEZ 2 FARKLI DENİZDE İCRA EDİLİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından 20-29 Eylül tarihleri arasında icra edilen NUSRET-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı sürüyor. Türkiye'den; Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/uçar birlikler ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilenNUSRET-2024, bu yıl ilk kez İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları olmak üzere 2 farklı denizde icra ediliyor. Tatbikata Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor. 15 ülkeden 32 gözlemci personelin iştirak ettiği tatbikatta, MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev alıyor.

'KARADENİZ'İN MAYIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz'de ve Ege Denizi'nde aynı anda farklı iki denizde mayın harbi tatbikatımızı icra ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri sadece bölgesinde değil, NATO içerisinde en güçlü mayın filolarından birine sahip. Envanterimizde bulunan 11 mayın avlama gemimize ilave olarak yeni nesil yerli ve milli mayın avlama gemilerinin inşasına devam ediyoruz. Milli mayınımız MALAMAN'ı yaptık ve envanterimize aldık. Deniz mayınları içerisinde en yüksek, en üst teknolojiyi kullanarak yaptığımız bu deniz mayını dünyadaki diğer deniz mayınlarına göre çok üst bir seviyede ve envanterimizde. Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesine müteakip Karadeniz'de bulunan mayınları imha etmek için her türlü tedbirimizi aldık. Karadeniz sahiller ülkeleri Bulgaristan ve Romanya'yla birlikte Karadeniz'in mayın güvenliğini sağlamaya hazırız" dedi.

Tatbikat sonunda, tatbikata katılan deniz ve hava unsurları, TCG Sancaktar'da tatbikatı yerinde izleyen 3 kuvvet komutanını selamlayarak tören geçişi yaptı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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