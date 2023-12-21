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Nusaybin'de akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı, sürücü ve yanındaki kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri alev aldı. Sürücü ve yanındaki kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri yandı. Durumu fark edince TIR'ı emniyet şeridine çekerek, kupayı ayıran sürücü ile yanındaki kişi, alevlere müdahale sırasında yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi mevkisinde uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesi yönüne giden Aydın Ş. idaresindeki 01 C 7521 plakalı akaryakıt yüklü TIR'ın tekerlekleri, seyir halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı sağa çekerek kupa kısmını ayırdı. Sürücü Aydın Ş. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi, yangına müdahale ettiği sırada ellerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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