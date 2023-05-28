NTV Yayın Akışı: Bugün Neler Var?
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NTV kanalının bugün yayınlanacak programları arasında haber bültenleri, hava durumu, teknoloji, spor, sanat ve yaşam programları yer alıyor.
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Haber Bülteni
00:30 Tekno Hayat (Tekrar)
00:55 Hava Durumu
01:00 Haber Bülteni
01:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:15 Hava Durumu
02:20 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:45 Lifestyle
04:50 Laf Aramızda
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)
06:55 Hava Durumu
07:00 Haber Bülteni
07:30 Hava Durumu
07:35 Gece Gündüz (Tekrar)
08:00 Haber Bülteni
08:50 Laf Aramızda
08:54 Hava Durumu
09:00 Haber Bülteni
09:30 Tekno Hayat (Tekrar)
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:15 0-->100
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:15 Spor
11:25 Halkın Sanatı (Tekrar)
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:10 Spor
12:20 Yaşasın Hayat (Tekrar)
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:55 Hava Durumu
16:00 Seçim 2023
18:00 Seçim 2023