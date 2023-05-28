NTV Yayın Akışı: Bugün Neler Var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:30 Tekno Hayat (Tekrar)

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:15 Hava Durumu

02:20 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:45 Lifestyle

04:50 Laf Aramızda

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:55 Hava Durumu

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

08:00 Haber Bülteni

08:50 Laf Aramızda

08:54 Hava Durumu

09:00 Haber Bülteni

09:30 Tekno Hayat (Tekrar)

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:15 0-->100

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:15 Spor

11:25 Halkın Sanatı (Tekrar)

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:10 Spor

12:20 Yaşasın Hayat (Tekrar)

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:55 Hava Durumu

16:00 Seçim 2023

18:00 Seçim 2023