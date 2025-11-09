NSO Group'ta Yeniden Yapılanma: Çoğunluk Hisseleri Satıldı

Pegasus casus yazılımının arkasındaki İsrailli şirket Nso Group, Hollywood yapımcısı Robert Simonds liderliğindeki bir grup yatırımcının şirketin çoğunluk hisselerini satın aldığını ve şirketin başına ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın atandığını açıkladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, İsrailli NSO Group şirketinin "yeniden yapılanma" kapsamında attığı son adımların detaylarına yer verildi.

Buna göre İsrailli şirket NSO Group'un çoğunluk hisseleri, Hollywood yapımcısı Simonds liderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından satın alındı ve şirketin yeni başkanı ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Friedman oldu.

Son yıllarda, Pegasus casus yazılımının siyasi muhalifleri, insan hakları savunucularını, gazetecileri ve ABD'li yetkilileri gözetlemek için kullanıldığı ortaya çıktıktan sonra finansal ve hukuki sorunlarla uğraşan şirketin bu son adımla "uluslararası arenadaki itibarını yeniden düzeltmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Haberde, şirketin çoğunluk hisselerinin ABD'li yatırımcılar tarafından satın alınması ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Friedman'ın yönetici yapılmasının, firmanın özellikle ABD'de daha rahat hareket etmesinin önünü açacağı belirtildi.

Pegasus yazılımının "casusluk faaliyetleri" için kullanıldığı ortaya çıkmıştı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Siyasi harcamaları takip eden bir hükümet şeffaflık grubu olan Open Secrets'a göre, NSO Group, 2020'den 2024'e kadar Washington'da lobi faaliyetleri için 7,6 milyon dolar harcadı.

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Friedman ise, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Abraham Anlaşmaları'nın müzakere süreçlerinde önemli bir rol oynamıştı.