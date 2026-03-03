Norveç Parlamentosundan Epstein ile bağlantılı Norveçliler için soruşturma komisyonu kurulması kararı

Norveç Parlamentosu (Storting), ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri bulunan Norveçlilerin araştırılması için bağımsız soruşturma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Norveç'te yayın yapan NRK kanalı, Norveç Parlamentosu Denetim ve Anayasa İşleri Komitesinin Epstein dosyalarında ismi geçen Norveçli yetkililerin araştırılmasına ilişkin bağımsız soruşturma komisyonu kurulması yönündeki tavsiyesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Denetim ve Anayasa İşleri Komitesi Başkanı Per-Willy Amundsen, yaptığı yazılı açıklamada, Oslo Anlaşmaları'nın mimarlarından Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in de Epstein ile yakın ilişki içerisinde olduğunun ortaya çıkması üzerine komisyonun, bu anlaşmalara ilişkin 1993'e kadar giden geniş bir araştırma yapacağını ifade etti.

Komisyon için gereken bilgilere sınırsız erişim sağlanması için özel yasa tasarısının da hazırlanacağı bilgisini paylaşan Amundsen, komisyona emniyet güçlerininkine benzer yöntem ve yetki verileceğini vurguladı.

Oslo sürecine yönelik iddialar

Oslo Anlaşmaları sürecinde Norveç'in arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynayan ve gizli görüşmelerin koordinasyonunda yer alan Rod-Larsen tarafından tutulan özel arşivde bulunan Ocak-Eylül 1993 dönemine ait belgelerin resmi dışişleri arşivlerinde yer almadığı iddia edilmişti. Bu durum ülkede söz konusu arşivin açılması yönündeki çağrıları artırmıştı.

Bu kayıp belgelerin, gizli görüşmeler sırasında Filistin tarafının verdiği tavizlerde "kişisel nüfuz ya da şantajın" rol oynayıp oynamadığına dair ayrıntıları içerebileceği değerlendirilmişti.

Rod-Larsen'in, başkanlığını yürüttüğü dönemde, merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) aracılığıyla Epstein'in çevresindeki bazı kişilerin itibarlarını aklamak için konumunu kullandığı iddia edilmişti.

Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim de Epstein belgelerinde adı geçen Rod-Larsen dahil, Rod-Larsen'in eşi Norveç'in eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ve eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'a ilişkin de soruşturma yürütüyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.