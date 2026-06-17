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FIFA Dünya Kupası I Grubu Karşılaşmasında Norveç Irak'ı 4 - 1 Yendi

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu maçında Norveç, Irak'ı 4-1 yendi. Erling Haaland 2 gol kaydetti.

(ANKARA) - Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu maçında Irak'ı 4-1 mağlup etti. Norveç'in 2 golü Erling Haaland'dan geldi.

2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. I Grubu'nda Irak ile Norveç'in karşı karşıya geldiği maçta, Norveç sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Norveç'in iki golünü atan Erling Haaland, gecenin oyuncusu oldu. Norveç ekibine galibiyeti getiren diğer golleri; 76. dakikada Leo Ostigard ve 90+6. dakikada Aymen Hussein (KK) atarken, Irak'ın tek golü 39. dakikada Aymen Hussein'den geldi.

Kaynak: ANKA
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