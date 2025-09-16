Norveç Futbol Federasyonu, Maç Gelirlerini Gazze İçin Bağışlayacak

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın gelirlerinin Gazze'de insani yardım sağlayan Sınır Tanımayan Doktorlar'a (MSF) bağışlanacağını açıkladı.

NFF, 11 Ekim'de başkent Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda İsrail ile oynayacakları maçın gelirlerinin saldırı altındaki Gazze'de acil yardım çalışmalarında kullanılması için MSF ile iş birliği yapacağını duyurdu.

Bu iş birliğinin açıklanmasının ardından Norveç'in önde gelen yatırım şirketlerinden birinin NFF'nin katkısına ek olarak 3 milyon kron (305 bin dolar) bağışta bulunduğu kaydedildi.

NFF Başkanı Lise Klaveness, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "26 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma şansımız var. Ama bu maç, Orta Doğu'daki ciddi insani acılar ve derin çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki insani acılara, özellikle Gazze'de sivillere yönelik orantısız saldırılara kayıtsız kalamayız. Maç gelirini, her gün sahada hayat kurtaran ve aktif yardım sağlayan bir kuruluşa, Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlamayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Sekreteri Lindis Hurum ise bu bağışın hayat kurtaracağını aktararak, "Gazze ve çevresindeki bölgelerde çalışıyoruz ve sivil halk için durum kesinlikle çaresiz. İş dünyasından gelen 3 milyon kronluk büyük bağış bizi çok etkiledi, umuyoruz ki başkalarını da katkıda bulunmaya teşvik eder. İnsanlık sınır tanımaz ve Norveç Futbol Federasyonunun, acıyı hafifletmek ve hayat kurtarmak için yaptığı katkıyı çok önemsiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

NFF Başkanı Klaveness, daha önce "futbol, uluslararası kabul görmüş hakları veya yerleşik hukuki ilkeleri zayıflatacak şekilde kullanılmamalı" diyerek FIFA'dan İsrail'in turnuvalara katılımını incelemesini istemişti.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 5'te 5 yapan Norveç, I Grubu'nda 15 puanla lider durumda bulunuyor.