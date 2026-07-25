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Norveç: ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşıyız

Norveç: ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşıyız
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OSLO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'nin Norveç'ten yaptığı ithalata yüzde 12,5'lik yeni gümrük vergisi uygulama kararına sert tepki göstererek, Washington'ın söz konusu tek taraflı hamlesini "haksız" diye nitelendirdi.

OSLO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD'nin Norveç'ten yaptığı ithalata yüzde 12,5'lik yeni gümrük vergisi uygulama kararına sert tepki göstererek, Washington'ın söz konusu tek taraflı hamlesini "haksız" diye nitelendirdi.

Eide cuma günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin Norveç'e ve diğer ülkelere tek taraflı gümrük vergisi uygulamasına kesinlikle karşıyız. Son açıklanan gümrük vergilerinin gerekçesine de katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD, Norveç'in de aralarında bulunduğu onlarca ülkeden ithal ettiği ürünlere yüzde 12,5 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu. Cuma günü süresi dolan ve küresel olarak uygulanan yüzde 10 ek verginin yerini alacak olan son vergiler, ABD'nin söz konusu ülkelerin zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamadığı yönündeki iddiasına dayanıyor.

Zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ticaretini engellemeye yönelik net kuralların halihazırda yürürlükte olduğuna dikkat çeken Norveç söz konusu vergi kararının temelsiz olduğunu vurguladı.

Norveç hükümeti, yeni gümrük vergilerinin, ABD'nin Norveç'ten gerçekleştirdiği ithalatın yaklaşık yüzde 67'sini kapsayacağını tahmin ediyor. Açıklamada sendikalar, işveren örgütleri ve iş dünyası temsilcilerinin durumu değerlendirmek üzere en kısa sürede toplantıya çağrılacağı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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