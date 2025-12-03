Gazze'deki ateşkesin ardından, Beytüllahim'de de turizm "Noel hazırlığıyla" hareketleniyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 2 sene süren saldırılarının ardından yapılan ateşkes sonrasında Beytüllahim'de de Noel'de turizm hareketliliği bekleniyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve Hristiyanlığın pek çok kutsal mekanını barındıran Beytüllahim'de Noel Bayramı'nın bu yıl daha farklı atmosferde geçmesi hedefleniyor.

Her yıl aralık ayında dünyanın birçok bölgesinden Hristiyanlar Beytüllahim'e Noel kutlaması için gelirken, kentte bulunan ve Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'nde kutlamalar yapılıyor.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesle bölgede turizmde hareketlilik görülürken, Beytüllahim'de yılbaşı hazırlıkları kapsamında 6 Aralık'ta Noel ağacının aydınlatılacağının duyurulmasının bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Beytüllahim Otel Sahipleri Sendikası Başkan Yardımcısı Elias El-Arca, AA muhabirine, ateşkes ardından bölgede yaşanan hareketliliği değerlendirdi.

"Yeni rezervasyon talepleri geliyor"

Beytüllahim'deki otellere rağbet başladığını belirten Arca, "Atmosfer yumuşuyor, işler canlanıyor. Turizm Beytüllahim otellerinde yeniden canlanıyor ve Hristiyan hacılar kutsal topraklarına dönüyor." dedi.

Noel ağacının aydınlatılacağının ilan edilmesinin ardından otellere rezervasyonlar için taleplerin gelmeye başladığını aktaran Arca, ancak bölgedeki turizmin hala gereken seviyenin altında olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin Paskalya Bayramı ve gelecek yılki turizm sezonu hakkında şimdiden bilgi istemeye başladığını bildiren Arca, "Eğer kutsal topraklardaki durum sakin kalırsa işlerin açılacağını düşünüyoruz." dedi.

Gazze'deki saldırılar esnasında Beytüllahim'de oteller kapandı, çalışanlar işsiz kaldı

Arca, Beytüllahim'de binlerce yatak kapasitesine sahip çok sayıda otelin bulunduğunu ifade ederek, İsrail'in Gazze'ye saldırıları esnasında bu otellerin büyük bölümünün tamamen kapandığını söyledi.

Şehirde faaliyet gösteren yalnızca 3-4 otelin kaldığını aktaran Arca, yüzlerce turizm çalışanının işini kaybettiğini, uzun süre kapalı kalan tesislerde bakım ve onarım maliyetlerinin biriktiğini, bazı işletmelerde iç hasarların oluştuğunu ifade etti.

İsrail'in saldırıları öncesi doluluk oranlarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu hatırlatan Arca, "Bugün bu seviyelerden çok uzaktayız, ancak umudumuz savaş öncesi oranlara yeniden ulaşmak." dedi.

"Beytüllahim güvenli"

Arca, İsrail'in saldırıları dönemindeki turizm kaybına ilişkin net bir istatistik vermemekle birlikte, "Savaş öncesi yüksek misafir sayıları, ortalama konaklama süresi ve fiyatlar düşünüldüğünde otellerin tek başına uğradığı zarar bile devasa boyutta. Restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, sürücüler ve rehberlerin de zararı buna eklenince kaybın boyutları daha iyi anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın dört bir yanındaki Hristiyanlara seslenen Arca, "Beytüllahim ve Filistin genel olarak güvenli, hatta birçok ülkeden daha güvenli. İsrailli şirketler bile rehber ve şoförlerinin tur gruplarıyla Beytüllahim'de konaklama şartı getiriyor. Bu bile duyulan güvenin açık göstergesi." dedi.

Arca, Filistinli turizm yetkililerinin ve Beytüllahim'deki otellerin ziyaretçileri ağırlamak için tamamen hazır olduğunu vurgulayarak, Beytüllahim'in bu yıl Noel dönemini karşılamaya hazırlandığını kaydetti.

Filistinli yetkili, "Dünyanın diğer kutsal şehirlerinde olduğu gibi biz de dini turizm için faaliyet gösteriyoruz. Kiliseler, İsa Mesih'in doğduğu, yaşadığı ve kutsal mekanları görmek için yıl boyunca gruplar gönderiyor. Bu geziler, maneviyat ve inançla bağlantılı olduğu için hiçbir zaman tamamen durmaz." ifadelerini kullandı.