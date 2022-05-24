Nöbetçi personel de çiçeklerin çalınmasına önlem olmadı - Haberler

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, turistlerin en çok ziyaret ettiği Konyaaltı Varyantı'nda '# Antalya' yazılı fotoğraf çerçevesindeki çiçeklerin sık sık çalınması nedeniyle personel görevlendirmesi de önlem olmadı. Personel olmadığı zamanlarda çiçeklerin birçoğunun yaprakları koparıldı, bazıları da yerinden sökülerek götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan Konyaaltı Varyantı ile ilgili sosyal medya çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Akdeniz, Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasıyla turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği varyanttaki seyir terasına '#Antalya' etiketi yazılı fotoğraf çerçevesi kurdu. Kentin sosyal medya paylaşımları ile daha çok görünür hale gelmesi için oluşturulan çerçeve, 12 ay boyunca mevsim çiçekleri ile süsleniyor fakat bazı ziyaretçiler, fotoğraf çektikten sonra bu çiçekleri ya saksısıyla ya da çiçeği ile koparıp alıyor. 2 hafta önce de pembe renk petunyalarla süslenen fotoğraf çerçevesindeki çiçekler, bazı ziyaretçilerce tamamen söküldü. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sökülen petunyaların yerine yenilerini dikti. Belediye, çiçeklerin hem bakımını yapması hem çalınmasının önüne geçmesi için burada personel görevlendirdi ancak görevlinin varlığı da çiçeklerin koparılmasına engel olamadı. Personelin olmadığı zamanlarda çiçeklerin birçoğunun yapraklarının koparıldığı, bazılarının da yerinden sökülerek götürüldüğü görüldü.