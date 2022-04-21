Nikaragua'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Nikaragua'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Nikaragua'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 25 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Masachapa kentinin 58 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Orta Amerika, Nikaragua, Güncel, Haberler

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