Nijerya ve Kolombiya Arasında Siyasi İstişare Mutabakatı İmzalandı

Nijerya ile Kolombiya hükümetleri, siyasi istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez, 3 günlük ziyaret için başkent Abuja'ya geldi.

Marquez'in ziyareti kapsamında, Abuja'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen "Nijerya-Kolombiya İkili Görüşmeleri ve İş Forumu" çerçevesinde iki ülkenin siyasi istişarelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaya, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir imza attı.

Jassir, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasında "düzenli siyasi diyalog" ve Kolombiya'nın Nijerya'ya göndereceği diplomatlar için vize kolaylığı getirdiğini belirtti.

Bakan Tuggar da Kolombiya ile Nijerya arasındaki tarihi bağlara işaret ederek, "Kölelik döneminde Nijeryalılar Kolombiya'ya götürülmüştü. Bugün bu tarihsel bağları güçlendirerek ticaretimizi ve işbirliğimizi artırma fırsatımız var." dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı Shettima'dan özel sektöre ortaklık ve çeşitlenme çağrısı

Forumun genel oturumunda konuşan Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, iki ülkenin özel sektörlerini yeni fırsatları değerlendirmeye, ortaklıkları derinleştirmeye ve karşılıklı sorunlara çözüm aramaya davet etti.

Shettima, Nijerya'nın ihracatını ham petrolün dışına taşıdığını vurgulayarak, " Tarım, madenler ve sanayi ürünleri artık öncelikli alanlarımız. Bu çeşitliliği artırmak ve küresel ticaret politikalarına hızla uyum sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın tarımı küçük ölçekli üretimden küresel çapta rekabet edebilecek bir sektöre dönüştürmeyi hedeflediğini aktaran Shettima, bu alanda Kolombiya ile işbirliğinin önemine değindi.

Shettima, enerji ve imalat sektörlerinde de ortak projeler geliştirilmesinin iki ülkeye ekonomik kazanç sağlayacağını dile getirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez ise Nijerya'yı stratejik bir pazar olarak gördüklerini belirterek, "Özellikle deri sanayisinde Nijerya'ya ihracat yapıyoruz. Yenilenebilir enerji ve yükseköğretimde de işbirliği imkanlarını genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

Marquez, iki ülke arasında sosyal kalkınma, adalet, barış ve güvenlik için ortak çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.