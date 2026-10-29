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Nijerya Kebbi'de genç, 2,9 metrelik bisikleti yardımsız sürüp Guinness rekoru kırdı

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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan genç, 2,9 metrelik bisikleti yardımsız sürerek Guinness Dünya Rekoru kırdı. Birnin Kebbi'de tören düzenlendi; gençlerin desteklenmesi ve fırsatlara erişiminin önemi vurgulandı.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan Bello Muhammad, kendi tasarladığı 2,9 metre yüksekliğindeki bisikleti yardımsız sürerek Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kebbi eyaletinin başkenti Birnin Kebbi'de, Muhammad'in Guinness Dünya Rekoru'nu kırması dolayısıyla tören düzenlendi.

Kebbi Eyaleti "Equity Bisikletçiler Birliği" Başkanı Abubakar Kalgo, törende yaptığı konuşmada, Muhammad'in 2,9 metre yüksekliğindeki bisikleti tasarlayıp ürettiğini belirtti.

Kalgo, genç bisikletçinin bisiklete binme, sürme ve bisikletten inme aşamalarını herhangi bir yardım almadan gerçekleştirdiğini söyledi.

Törende, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için desteklenmesinin ve fırsatlara erişimlerinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
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