Nijerya'da Patlama: 2 Ölü, 77 Yaralı

Nijerya'nın Oyo eyaletinde dün akşam saatlerinde yaşanan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı bildirildi.

Oyo Valisi Seyi Makinde, patlamanın yaşandığı Oyo eyaletinin başkenti İbadan'ı ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı.

Makinde, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, patlamaya yasa dışı madenciliğin neden olduğunu söyledi.

Patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Makinde, 77 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Makinde, patlamaya ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirterek, bu konuda suçlu bulunan herkesin adalete teslim edileceğini vurguladı.

Oyo eyaletinin başkenti İbadan ve çevresinde, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamada, çok sayıda ev hasar görürken, çok sayıda araç da kül olmuştu.

Mineral zengini Nijerya'da yasa dışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.