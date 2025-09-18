Nijerya'da Olağanüstü Hal 6 Ay Sonra Kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki petrol zengini Rivers eyaletinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL), 6 ay sonra kaldırdı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tinubu, 6 ay önce "Rivers eyaletinde anarşi tehlikesini önlemek amacıyla" ilan ettiği OHAL'i kaldırma kararı aldı.

Tinubu ayrıca yaşanan siyasi kriz nedeniyle görevden uzaklaştırılan Rivers Eyalet Valisi Siminalayi Fubara ve yardımcısı ile eyalet meclisinin seçilmiş üyelerinin yeniden vazifelerine dönmesine izin verdi.

Rivers eyaletinde geçen yıl, Vali Fubara ile eyalet meclisi arasında bütçe ve yasama süreçleri üzerinden başlayan siyasi kriz, milletvekillerinin valiyi görevden alma girişimiyle derinleşmişti.

Tinubu, siyasi kriz nedeniyle 18 Mart'ta eyalette OHAL ilan etmişti.