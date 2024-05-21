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Nijerya'da Maden Bölgesindeki Saldırılarda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Plateau eyaletindeki maden bölgesinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ve onlarca kişi kaçırıldı. Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir maden bölgesinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi.

Wase Bölge Yetkilisi Audu Ummah, yerel basına yaptığı açıklamada, maden bölgesi Wase'deki Kompani Zurak ve Bandalala köylerinde silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Ummah, saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda onlarca kişinin de kaçırıldığını aktaran Ummah, köy sakinlerinin korkudan evlerini terk ederek komşu bölgelere sığındığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Plateau eyaletinde zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanıyor. Ocaktan bu yana eyalette çıkan şiddet olaylarında, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu en az 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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