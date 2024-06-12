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Nijerya'da Çocuk İşçiliği: Medrese Eğitimi Alan Çocuklar Ağır Koşullarda Çalışıyor

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Nijerya'da ekonomik sorunlar nedeniyle ailelerin çoğu çocuklarına maddi imkanları sağlayamazken, medrese eğitimi alan çocuklar tarlalarda çalışarak geçimlerini sağlamak zorunda kalıyor. Ülkede çocuk işçiliği ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocukların oranı oldukça yüksek.

Nijerya'da okul çağındaki yüzlerce çocuk, bir yandan medrese eğitimi alırken, bir yandan da geçimlerini sağlamak için ağır koşullarda çalışmak zorunda kalıyor.

Nijerya'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle ailelerin çoğu çocuklarına ihtiyaç duydukları maddi imkanları sağlayamazken, çocuklar da kendi ayakları üzerinde durabilmek için günlük 500 nairaya (yaklaşık 11 lira) tarlalarda çalışıyor.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) raporuna göre, ülkede 5-17 yaşlarındaki çocukların yüzde 50,5'i çalışıyor. Ülkedeki çocukların yüzde 39,2'si çocuk işçiliğine maruz kalıyor ve bunların da yüzde 22,9'u tehlikeli işlerde çalıştırılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde, hafızlık eğitiminin verildiği Almajiri okullarına aileleri tarafından gönderilen çocuklar, ihtiyaçlarını karşılamak için tarlalarda veya farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

9 yaşından beri çalışıyor

Kano eyaletine bağlı Yan Kaba bölgesinde tarlada çalışan 14 yaşındaki İsyaku Nazifi, AA muhabirine, kendine bakmak için 9 yaşından beri tarlalarda çalıştığını söyledi.

Ailesi tarafından küçük yaşta medreseye gönderildiğini anlatan Nazifi, "Ailem beni buraya gönderdi. Ne para gönderiyorlar ne de yemek. Kendime bakmak için çalışmak zorunda kaldım." dedi.

Nazifi, tarlada zor şartlarda çalıştığını ve sıcağın altında 6-7 saat çalışma karşılığında günlük 500 naira (yaklaşık 11 lira) kazandığını dile getirdi.

Kazandığı parayla çoğu zaman yemek, bazen de sabun ve diş macunu gibi hijyen malzemesi aldığını söyleyen Nazifi, gelirinin az olduğunu ancak ilerde daha fazla para kazanabileceği bir işte çalışmak istediğini kaydetti.

"Burada mecburen çalışıyoruz"

12 yaşındaki Abdullahi Auwalu, kendisine ve ailesine destek olmak için çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Auwalu, "Burada mecburen çalışıyoruz. Ailemin belli bir geliri yok, o yüzden çalışmazsan aç kalırım." diye konuştu.

Tarlada çalıştığını anlatan Auwalu, 15 yaşındaki ablasının da sokaklarda fıstık sattığını anlattı.

Auwalu, ekonomik sorunlar nedeniyle ailesindeki herkesin çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Gelecekte başka bir okula da gitmek istediğini belirten Auwalu, öğretmenliği hedeflediğini dile getirdi.

Auwalu, öğretmen olunca da çocukların çalışmasına izin vermeyeceğini, onların okumasını sağlayacağını ifade etti.

Çalışmak zorunda olduğu anlatan bir başka öğrenci Ali Abdulrahman da kaldığı yerde verilen günlük yemek yetmediği için tarlada çalıştığını söyledi.

Abdulrahman, ilerde zengin olmak ve sokak çocuklarına sahip çıkmak istediğini belirtti.

Almajiri okulları

Nijerya'da Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde Batılı eğitimin kabul edilmemesi nedeniyle kurulan medreseler, Almajiri okulu olarak biliniyor.

Arapça "muhacir" kelimesinden Hausa diline "Almajiri" olarak geçen kavram, hafız olmak için evlerinden uzak diyarlara giden çocuklar için kullanılıyor.

Özellikle ülkenin kuzeyinde 4 ila 15 yaşlarındaki Almajiri öğrencileri, ilgisizlik nedeniyle yardıma muhtaç hale geldi ve kendilerine bakmak için farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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