Nihat Özdemir, TFF tesislerinden ayrıldı

İstifa eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki tesislerden ayrıldı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında istifa eden Özdemir, daha sonra Yayın İhale Komisyonu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

Bu toplantının ardından tesislerden ayrılan Özdemir, basın mensuplarının açıklama talebini geri çevirdi.