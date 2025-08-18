Nihat Kınık GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Olarak Göreve Başladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Nihat Kınık göreve başladı.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü olarak atanan Nihat Kınık, Mehmet Tuncay Bayraktar'dan görevi devraldı.

Bayraktar, Kınık'a yeni görev yeri için başarı dileyerek, çiçek takdim etti.

Kınık, gümrük idarelerinin olduğu il ve ilçelerin her zaman daha cazip hale geldiğini dile getirdi.

Değişimlerin memuriyetinin doğasında olduğunu belirten Kınık, şunları söyledi:

"Bizim isteğimiz, bu güzel kenti ve buradaki ihracatçıları bir adım daha öne götürerek katkı sağlamak, çözüm sunabilmek. Güzel bir iletişim halinde çalışmak düşüncesindeyiz. Sanayicilerimizin sıkıntılarını çözüp onların işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu kadar büyük sanayi, ihracat ve ticaretin olduğu bir yerde gümrük idareleri de işin göbeğinde duruyor."

Mehmet Tuncay Bayraktar, 6 yıllık görevi süresince kentin ekonomisine katkı sağlayacak işler yaptıklarını belirtti.

Yeni görev yerinde de aynı dinamizmle devam edeceğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gaziantep, Türkiye'nin 81 ili içerisinde ihracat ve sanayi potansiyeline bakıldığında 7. sırada yer alıyor. Gaziantep, büyük bir sanayi şehri. Türkiye ekonomisi içinde önemli bir yer. Türkiye'nin diğer illerine örnek model olan bir yer. Çünkü buranın sanayicisi kendi içerisinde bütün zorlulara karşı bütün dünyaya yol açacak şekilde bir çalışma, girişim ve büyüme metodu gerçekleştiren işler başarıyorlar."