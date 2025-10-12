Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nden Yerli Patates Üretiminde Başarı

TÜRKİYE'nin patates üretiminde tek Ar-Ge merkezi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yerli ve milli patates çeşitlerinin elit kademe havada, suda ve toprakta mini yumru üretiminde önemli başarılar elde etti.

Yıllık 2 milyon mini yumru üretim kapasitesine sahip olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, ülkenin patates tohumluğu ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına öncülük etmeyi sürdürüyor. Enstitü ayrıca, sektör taleplerine göre kontrollü, ekonomik ve çevre dostu üretim modeliyle hizmet vermeye devam ediyor. Enstitü bünyesinde 12 ay boyunca aralıksız süren mini yumru üretimi, havada (aeroponik), suda (hidroponik) ve topraklı üretim olmak üzere üç farklı sistemin bir arada uygulandığı ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyor. Aeroponik sistemde bitkilerin kökleri asılı şekilde besin çözeltisiyle beslenirken, hidroponik sistemde elit kademedeki mini yumrular su içerisinde yetiştiriliyor. Bu yöntemlerle; aeroponik sistemde bitki başına 100-150, hidroponik sistemde ise 50-60 mini yumru üretimi gerçekleştiriliyor.

Hasat dönemine gelen hidroponik sistemle üretilen süper elit kademedeki mini yumruların hasadı tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle modernize edilen ve kapasitesi artırılan sistem sayesinde yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde edildi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitünün bugüne kadar geliştirdiği 11 yerli ve milli patates çeşidinden 8'ini özel sektöre devrederek patates sektörüne önemli katkılar sağladığını söyledi.