Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde klinik eğitimi verecek anabilim dalı sayısı arttı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde klinik eğitimi verecek anabilim dalı sayısı 6'ya çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanesinde klinik eğitimi verecek anabilim dalları arasına ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji ve anasteziyoloji ile reanimasyon bölümleri eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin tıp fakültesinde 3 anabilim dalında daha klinik eğitiminin verilmeye başlanacağını, böylece klinik eğitimi veren anabilim dalı sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

Diğer ana bilim dallarının kadrosunun da genişleyeceğini aktaran Uslu, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi gelişmeye devam edecek. Bu sayıyı daha da artırma gayretinde olacağız, bu konuda hastanemize elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.