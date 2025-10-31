Haberler

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Niğde'de düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Vali Cahit Çelik, kentte yürütülen toplam 226 projenin detaylarını paylaştı. Toplam proje değerinin 24 milyar lira olduğu belirtildi.

Niğde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 226 projenin bulunduğunu söyledi.

Bu projelerin 74'ünün diğer kamu hizmetleri olduğunu belirten Çelik, 65'inin tarım, 44'ünün ulaştırma, 25'inin eğitim, 6'sının kültür-turizm, 5'inin sağlık, 5'inin enerji ve 2'sinin madencilik sektörüne ait olduğunu dile getirdi.

Kentte yürütülen 226 projenin toplam değerinin 24 milyar 474 milyon 896 bin lira olduğunu ifade eden Çelik, "Bu projeler için toplam 3 milyar 747 milyon 787 bin lira ödenek ayrılmış olup bu ödeneğin 2 milyar 213 milyon 752 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59,07'dir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Haberler.com
