Niğde gündem haberi: YÖK Başkanı Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine ziyarette bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'yu makamında ziyaret eden Özvar, üniversitenin akademik birimleri hakkında bilgi aldı.

Diş Hekimliği Fakültesi ve 3. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde incelemelerde bulunan Özvar, ardından üniversitenin senato toplantısına katıldı.

Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitede önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Üniversite yönetiminin öncülüğünde yürütülen akademik çalışmalarla çok daha iyi noktalara gelineceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu da üniversitede mutlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını ve ortak hedefe tüm personellerle yürüdüklerini kaydetti.